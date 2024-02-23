Президент Эквадора Даниэль Нобоа признал, что недовольство РФ планами его страны передать США военную технику российского производства было обоснованным.

«Россия — наш третий по объему торговый партнер. В этом конкретном случае они были бы правы, потому что мы бы стали участником схемы по передаче вооружений [Украине]. Этого мы делать не будем», — сказал он в интервью телеканалу CNN en Español.

По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента (2021-2023) Гильермо Лассо. «Планировалось, что мы передадим металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят. К нашему удивлению, США публично сообщили, что это будет использовано в вооруженном конфликте в Украине, а мы не хотим в этом участвовать», — сказал эквадорский лидер, вступивший в должность 23 ноября прошлого года.