Силовики атаковали журналистов «Би-би-си» в Минске

Во время протестных акций, которые проходят в Минске, силовики напали на журналистов русской службы «Би-би-си». Об этом сообщается на сайте издания.

Инцидент, согласно заявлению СМИ, произошел во время протестов во вторник, 11 августа.

В сообщении отмечается, что все три участника съемочной группы ранее получили аккредитацию от МИД Белоруссии, они также имели опознавательные жилеты и удостоверения.

В издании также добавили, что группа мужчин в черной униформе попыталась сломать камеру оператора. Журналисты в итоге задержаны не были.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.