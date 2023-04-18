Шведскую премиальную водку Absolut не будут поставлять в Россию. Такое решение приняла компания-производитель через неделю после того, как объявила о планах начать эти поставки.

Как пишет Reuters, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, шведская The Absolut Company прекратила поставки своей продукции в Россию. Однако на прошлой неделе стало известно, что компания решила возобновить поставки «в количестве, которое может поддержать местных сотрудников и обеспечить экономическую устойчивость местных предприятий».

После этого на компанию обрушился шквал критики внутри самой Швеции, что вынудило производителя отступить. И снова заявляется, что это сделано в интересах сотрудников.

«Мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», – заявили в корпорации Pernod Ricard, которая владеет шведским водочным производством.

При этом производитель признает, что водка Absolut все равно будет поставляться в Россию, но уже нелегально и без их контроля – через так называемый «параллельный импорт», который в РФ узаконили на уровне государства.