Оружие из Италии, Финляндии, Германии, США и других стран до сих пор попадает на российский рынок в обход санкций, введеных против РФ из-за войны в Украине. Об этом в совместном расследовании рассказали издания The Insider и IrpiMedia в среду, 7 февраля..

По данным расследователей, в 2023 году образцы нового импортного стрелкового оружия можно было встретить на разных мероприятиях внутри России. Так, в аннексированном Крыму по время турнира по снайпингу участники использовали американские винтовки SRS Desert Tech и финские Sako TRG 22 Lapua Oy. Авторы текста утверждают, что производство и импорт в Россию существенной части западного оружия связан с итальянским холдингом Beretta, который, в свою очередь, стал крупным акционером компании «Русский Орел», принадлежащей Михаилу Хубутии. Его в расследовании называют «оружейным бароном».

По информации The Insider и IrpiMedia, партнерство Хубутии с Beretta обеспечивает поставки в Россию стрелкового оружия итальянских брендов через турецкие компании, несмотря на санкции. В свою очередь, данные госзакупок показывают, что продукцию Beretta активно закупают российские правоохранительные органы и спортивные учреждения, готовящие будущих стрелков.

Помимо Хубутии, импортом иностранного вооружения в Россию, по данным расследователей, занимается ООО «Италружье». Кроме итальянского оружия, с 2021 года компания поставила в Россию немецкие патроны Ruag Ammotec и финские Lapua Oy, а также финские карабины Tikka и Sako.

Запрет Европейского союза на поставку нарезного огнестрельного оружия в Россию был введен еще в 2014 году после аннексии Крыма. Несмотря на это, как отмечают расследователи, «Спустя десять лет элементарные уловки позволяют России обходить санкции». (DW)