США собираются запретить поставки в Россию полупроводниковых чипов через третьи страны, если они были произведены при помощи американских технологий или оборудования, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

По словам одного из собеседников агентства, санкции введут новые требования к экспортным лицензиям для производителей и продавцов чипов. Каждый раз перед продажей они должны будут подавать заявку в Министерство торговли США на получение лицензии и доказывать, что поставка не предназначена для военных целей.

При этом США будут выявлять сторонних продавцов и предупреждать их, что им запрещено отправлять чипы американского производства в Россию, говорит источник.

Большинство продавцов микроэлектроники и чипов, продолжающих работать с Россией, базируются в Китае, отмечают собеседники Bloomberg. По данным агентства, только в прошлом году Россия импортировала передовых чипов на сумму более $1 млрд. Москва могла использовать их для ракет и другого критически важного вооружения на поле боя.

По данным источников Bloomberg, Вашингтон планирует внести в черный список восемь базирующихся в Гонконге компаний, которые подозреваются в поставках чипов в Россию.

Представитель Совета национально безопасности Джон Кирби подтвердил подготовку новых ограничений. По его словам, санкции будут нацелены на компании и сети, помогающие России закупать товары для использования в войне против Украины.

Помимо этого, США расширят категории запрещенных товаров и санкции, уже наложенные на используемое в России корпоративное программное обеспечение. На практике это приведет к тому, что оно «перестанет обновляться», говорят источники Bloomberg. Ожидается, что о санкциях будет объявлено в среду, 12 июня.

После вторжения российской армии в Украину США ввели против России санкции, которые в том числе запретили экспорт в страну товаров двойного назначения — микроэлектроники и полупроводников. При этом Китай не присоединился к ограничениям и нарастил товарооборот с Россией до рекордных значений.

В связи с этим Министерство торговли США в октябре 2022 года ввело новые правила, ограничивающие поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей. Китай в ответ на это ограничил экспорт галлия и германия, которые необходимы для изготовления чипов и полупроводников. (moscowtimes.ru)