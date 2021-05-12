Шуша поет: в Карабахе возрождается легендарный фестиваль «Харыбюльбюль» — ФОТО, ВИДЕО

В культурной столице Азербайджана – городе Шуша проходит музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». Спустя долгую паузу (32 года!) вследствие многолетней оккупации Карабаха Арменией, свободная Шуша вновь поет и расцветает!

Как сообщает #, открытие фестиваля состоялось сегодня, на легендарном Джыдырдюзю. Среди почетных гостей фестиваля – президент страны Ильхам Алиев и члены его семьи.

«Дорогие сестры и братья! С большой гордостью хочу сообщить, что сегодня знаменательный день. В нашем древнем родном городе Шуша, объявленном культурной столицей Азербайджана, возрождается музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль». После стольких лет тоски на легендарном Джыдыр дюзю будет вновь исполнен азербайджанский мугам. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки в Карабах! С глубоким уважением и любовью, ваша Мехрибан», — цитирует слова первого – вице президента Азербайджана официальная страница Фонда Гейдара Алиева в соцсети Фейсбук.

Видеокадрами выступления артистов со сцены в Instagram поделилась вице – президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В фестивале принимают участие известные фольклорные коллективы из разных стран мира. Тему фестиваля — «Мультикультурализм в азербайджанской музыке» раскроют представители музыкальных коллективов различных народов, проживающих в Азербайджане. Также в мероприятии примут участие общественные и культурные деятели, известные личности из Карабаха.

Фестиваль организован Фондом Гейдара Алиева по распоряжению президента страны Ильхама Алиева.

Фестиваль продлится два дня.