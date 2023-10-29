В Crocus Fitness Sabah состоялся мастер-класс легендарного азербайджанского кикбоксера Забита Самедова, сообщает #.

Прославленный спортсмен поделился своей историей успеха, дал ценные советы, продемонстрировал секретные приемы, а также провел автограф-сессию, сфотографировался с поклонниками на память и ответил на все интересующие публику вопросы.

Вход на мероприятие был свободный, поэтому к акции смогли присоединиться все желающие.

Пообщаться с легендарным чемпионом пришли в том числе и дети, которые назвали Забита своим кумиром и признались, что хотят стать такими же сильными и храбрыми — когда вырастут!

Забит Самедов родился 21 июня 1984 года, известен в спортивном мире под прозвищем «Маугли». За свою карьеру провел 113 боев, победив в 103 из них.

Выступал в спортивном клубе «Ахмат» (Чечня), был бойцом клуба «Патриот» (Беларусь). Всегда выступал под флагом родного Азербайджана.

Мастер-класс завершился спарринг сессией с участием известных спортсменов. Это

Таир Абдуллаев, профессиональный боец ММА с рекордом 16-2. Претендент на титул чемпиона мира UAE warriors, Руслан Нагиев, чемпион мира организации New Generation Fighting по кикбоксингу в весе 72 кг, Махаммедали Османлы — чемпион мира организации New Generation Fighting по ММА в весе 57 кг и Адыгезель Гулиев, серебряный призер чемпионата Мира организации İMMAF по ММА.