2 декабря в Crocus Fitness Sabah состоится мастер-класс прославленного азербайджанского чемпиона Рафига Гусейнова, сообщили # в пресс-службе Agalarov Development.

Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, победитель Кубка мира 2015 года поделится с участниками встречи историей успеха, ответит на интересующие их вопросы, расскажет о самых трепетных и волнительных моментах в своей успешной карьере. Спортсмен также уделит внимание практической сессии и покажет несколько приёмов.

В завершении мероприятия чемпион сфотографируется на память со всеми желающими и раздаст автографы.

Рафиг Гусейнов — один из самых титулованных и известных спортсменов последнего времени.

Своим высоким достижениям в мире спорта Рафиг обязан отцу — заслуженному тренеру Азербайджана, полковнику полиции Радику Гусейнову, под руководством которого борец стал чемпионом и завоевал множество медалей.