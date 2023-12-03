В Crocus Fitness Sabah состоялся мастер-класс легендарного чемпиона по греко-римской борьбе Рафига Гусейнова.

Специальным гостем встречи стала Мария Стадник — живая легенда спортивной женской борьбы, и одна из трех женщин в истории спорта, завоевавшая медали четырех Олимпийских игр.

По традиции встреча началась с сессии «вопрос-ответ», в ходе которой Рафиг Гусейнов рассказал о своих взлетах, победах и о том, как важно придерживаться в спорте строгой дисциплины. Участники мастер — класса, среди которых было много юных борцов, получили от чемпиона ценные советы, правильные ориентиры и мудрые наставления.

Рафиг Гусейнов признался, что его главной мотивацией в жизни является отец, заслуженный тренер Азербайджана, полковник полиции Радик Гусейнов, под руководством которого он смог добиться всех высот и вписать свое имя в мировую историю спорта:

«С 1995 года мы буквально не выходим с ним из зала. Отец посвятил мне всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед его силой воли и мастерством».

Двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, победитель Кубка мира Рафиг Гусейнов также коснулся важности интеллектуально-личностного развития и посоветовал юным коллегам усердно изучать иностранные языки, хорошо учиться в школе, интересоваться историей своей страны:

«Придет время, и кто-то из вас будет поднимать флаг своей Родины на международой арене. И в таких случаях быть просто хорошим спортсменом уже недостаточно. Поэтому, очень важно развивать свои способности не только в спортзале, но и за школьной партой» — сказал Гусейнов.

Рассказывая о боевом приеме, который он чаще всего использует в борьбе с соперником, Гусейнов называет «бросок с обратного захвата».

Во время практической сессии мастер — класса чемпион продемонстрировал данный бросок — отточенный, мастерски выполняемый, и принесший ему не одну победу на татами!

В заключение Рафиг Гусейнов подписал борцовки для Музея славы Crocus Fitness, раздал автографы всем участникам встречи, сфотографировался на память со всеми желающими.

Призом за лучший вопрос чемпион наградил известного бакинского мультиатлета и сверхмарафонца Артема Алиева.

Рассказывая # о дальнейших планах, Рафиг Гусейнов подчеркнул, что впереди его ждут серьезные состязания, и заявил, что он будет выходить на татами до тех пор, пока будет чувствовать себя в отличной форме.