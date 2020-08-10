Штаб Тихановской призвал власти Беларуси признать поражение

Представитель команды кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что власти республики должны признать свое поражение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем отстраивать механизмы работы с властью, они должны принять поражение и понять, что изъявление воли белорусского народа невозможно сфальсифицировать», — сказала она.

Колесникова добавила, что нынешнее правительство должно считаться с волей белорусского народа.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов.