Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ призвал власти КНР признать новую ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом он заявил в эфире телеканала TVBS.

По его словам, предыдущая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь «много раз проявляла добрую волю за прошедшие восемь лет».

«Однако Китай не дал того ответа, который должен был быть. Поэтому в будущем мы надеемся, что Китай признает новую ситуацию и поймет, что только мир принесет пользу обеим сторонам пролива», — заявил он.

Выступающий за независимость от КНР кандидат правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова, которые состоялись 13 января. До этого оба кандидата от оппозиции признали свое поражение на выборах главы администрации.