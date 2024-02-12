Избранный президент Финляндии Александр Стубб не верит в улучшение отношений с Россией в ближайшее время.

«Внешняя политика и политика безопасности Финляндии ранее в большей степени опирались на отношения с Россией. Теперь эта ее часть исчезла (…) У нас сейчас нет политических отношений с Россией», — сказал Стубб в понедельник на первой пресс-конференции после избрания главой государства.

Причиной такого положения вещей он назвал действия России в отношении Украины.

Стубб отметил, что у Финляндии по-прежнему есть практические отношения с Россией, например, в отношении границы и дипломатии, но сейчас нет никаких контактов с высшим политическим руководством РФ.

Он подчеркнул важность обеспечения хорошего состояния Сил обороны, «чтобы у Финляндии было достаточно войск как у соседа с Россией».

Относительно ситуации на границе с Россией он сказал, что ее «нужно рассматривать спокойно и невозмутимо», добавив, что «правительство хорошо справляется с ситуацией».