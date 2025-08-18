Китайские власти выступают в поддержку улучшения российско-американских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Китай приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение поддерживаемых между ними отношений», — подчеркнула она на брифинге.

Как уточнила официальный представитель, Пекин также поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса. Мао Нин указала на необходимость продвижения политического урегулирования этого конфликта.