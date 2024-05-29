Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони признать государственность Палестины.

«Президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Обсуждались отношения между Турцией и Италией, бойня, устроенная Израилем на палестинских территориях, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган сказал Мелони, что хотел бы видеть Италию на правильной стороне истории, чтобы она, как Испания, Ирландия и Норвегия, также признала Государство Палестина и встала на позицию справедливости», — сообщила канцелярия президента.

Эрдоган в разговоре также указал на «необходимость усилить давление на Израиль, чтобы остановить его жестокие нападения на Палестину и заставить израильские власти соблюдать международное право». «Помимо обеспечения немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, приоритетом Турции является освобождение пленных и заключенных и бесперебойная доставка гуманитарной помощи в Газу», — напомнил президент. (ТАСС)