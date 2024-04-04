Политика Италии в отношении региона должна стать примером для Франции.

Как передает АПА, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о заявлении министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии о ситуации в регионе.

По его словам, заявление заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии является прежде всего признаком уважения к основополагающим принципам и нормам международного права.

«Это также показывает, насколько важно не вмешиваться во внутренние дела стран и воздерживаться от безответственного подхода к такому чувствительному вопросу, как нормализация и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Подход и политика итальянской стороны к региону как во время конфликта, так и в постконфликтный период всегда были сбалансированы.

Не игнорирование этой страной международного права еще раз показало, что итальянская сторона постоянно осознает проблему, и доказало, насколько необоснованной и неэффективной является деструктивная политика, проводимая такими странами, как Франция. Мы считаем, что эта политика, проводимая Италией, должна служить примером для некоторых европейских стран, особенно Франции».