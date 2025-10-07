Правительство Литвы снизило уровень физической охраны живущей в стране белорусского оппозиционного лидера Светланы Тихановской. Об этом сообщил Литовскому радио и телевидению (LRT) министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, это решение начало выполняться 1 октября, а переходный период, как ожидается, завершится к ноябрю.

Будрис прямо не сказал о причинах этого решения, однако отметил, что вопрос о том, какой уровень защиты применять и какие меры использовать, решается, исходя из оценки угроз. «Основываясь на решениях, оценке ситуации безопасности и анализе рисков, Служба охраны руководства приняла решение снизить уровень применяемой защиты. Об этом решении были проинформированы и Светлана Тихановская, и её офис, я сам также с ней об этом говорил», — добавил министр.

По данным LRT, речь не идёт о полном отказе Литвы от охраны Тихановской, однако эта охрана передаётся от Службы охраны руководства в Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому объективно может угрожать определённая опасность.

В офисе Светланы Тихановской сообщили, что готовят комментарий, пишет Белорусская служба Радио Свобода.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская проживает в Вильнюсе с августа 2020 года, после президентских выборов в Беларуси, которые большинство западных стран считают сфальсифицированными. Тогда литовское правительство предоставило представительству белорусской демократии официальный статус, а Тихановской была предоставлена постоянная физическая защита как в Литве, так и за рубежом. Политику был предоставлен статус официального гостя категории C. Этот статус обычно предоставляется послам иностранных государств, главам миссий международных организаций, аккредитованных в Литве, членам правительств иностранных государств и Европейской комиссии, а также другим лицам аналогичного уровня. Однако у неё нет дипломатического статуса и, соответственно, иммунитета, поясняет LRT.

По данным источников, обеспечение безопасности Тихановской и связанные с ней расходы обходятся Литве примерно в 1 миллион евро в год. В эту сумму входят круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, расходы на содержание автомобилей сопровождения, содержание резиденции, а также использование VIP-терминалов в аэропортах.

Недавно в результате посредничества США из колонии в Беларуси был выпущен муж Тихановской Сергей и ещё несколько десятков политзаключённых. Администрация США, как следует из её заявлений и действий, официально признаёт Александра Лукашенко президентом страны. Политика Литвы в отношении Минска не менялась.