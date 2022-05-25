Этот концерт бакинцы запомнят надолго – спустя 30 лет легендарная азербайджанская группа «Кярван» объединилась ради сольного концерта во Дворце Гейдара Алиева, сообщает #.

Программа под названием «Əfsanə gayıdır» (Легенда возвращается) поистине стала подарком не только для тех, кому сегодня 50+, но и для молодежи – зал Дворца был заполнен до отказа, и большая часть зрителей состояла из представителей нового поколения.

Группу «Кярван» без преувеличения можно назвать явлением отечественной музыкальной культуры. В конце 80-х — начале 90-х годов одно только слово «Кярван» было способно вызвать приступ тахикардии у тогдашней молодежи. Бессменный солист группы Ильгар Хаял, в отличии от многих других участников, остался в Баку, продолжив сольную карьеру. Другой солист – Евгений Бахтин, запомнившийся фанатам по хиту Polismen, приехать в Баку не смог, так как ушел из мира музыки, да к тому же, сейчас ему 70 лет.

Хитам, исполняемым Бахтиным, новую жизнь на концерте дал Эльдар Гасымов — единственный азербайджанский триумфатор конкурса «Евровидение». Эльдар настолько великолепно вписался в историю группы «Кярван», что не знающие и не поверили бы в его дебют в составе легендарного коллектива.

«Я счастлив, что в свои 33 года стою на сцене с выдающими музыкантами, на концерте, посвященном 30-летию группы «Кярван». Спасибо, что доверили мне такой шанс, для меня это большая честь». – сказал певец.

В качестве приглашенной солистки на сцену дворца также вышла Эмилия Ягубова, победительница вокального проекта Səs Azərbaycan, которой новое амплуа также удалось на все сто процентов.

Ильгар Хаял на концерте окунулся в атмосферу своего звездного часа – каждая песня была на подхвате у публики. «Кярван – моя молодость, и я верю, что ваши сердца сегодня, как и мое, будут замирать от каждой песни», — сказал он.

Qatarlar, Qara gozler, Polismen, Dostum, Sari guller и другие хиты зал пел вместе с исполнителями, зажигая фонарики на своих телефонах.

Признаться, давно во Дворце Гейдара Алиева не было такого душевного аншлага! И организаторы, и артисты, и технический персонал постарались на славу. Великолепное оформление и графика, потрясающий свет, невероятные танцоры, которые воссоздавали на сцене мини-спектакль.

Костюмы артистов и танцоров заслуживают отдельной похвалы — все было подобрано в духе моды 90-х, придавая особый, ностальгический шик и атмосферу.

Гостей поприветствовала организатор и мотиватор концерта – Захра Бадалбейли, которая отметила, что идею концерта поддержали Министерство культуры Азербайджана и Фонд поддержки азербайджанской диаспоры.

«Если бы у нашего детства был саундтрек, то он несомненно был на хиты «Кярван», — сказала З.Бадалбейли.

На сцену также вышла Гюнай Маликгызы, дочь ушедшего из жизни поэта Малика Фарруха, создавшего множество текстов для группы «Кярван». «Мы выросли, но песни «Кярван» не потеряли своей актуальности и популярности. Дух молодости и ностальгии сегодня с каждым, кто пришел на концерт. Это невероятный вечер», — сказала Маликгызы.

Несколько слов о вечере и группе сказала известная телеведущая Наргиз Джалилова, которая призналась, что даже в мечтах не могла представить что спустя 30 лет она будет присутствовать на концерте легендарной группы.

Из прежнего состава «Кярван» на концерте присутствовали основатель коллектива Севиндж Керимова, гитарист Геннадий Югай, Фируз Исмайлов, Гюльага Джабраилов, Микаил Векилов.

Сегодня – второй день концерта, и как признавались многие зрители, побывавшие на первом, они с удовольствием посетили бы вечер снова.

Вне всяких сомнений, это было шоу мирового уровня. Шоу, достойное легенды, коей, несомненно, для каждого из нас, невзирая на возраст, является группа «Кярван».

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто причастен к проведению концерта – такое, действительно, бывает раз в жизни.