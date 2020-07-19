Шакал, нацепивший на себя овечью шкуру, овечкой не станет

Об армянском лицемерии, цинизме и предательстве, которые являются столпами, основным стержнем сущности этой нации, можно слагать стихи, песни, писать научные труды. Для ученых и врачей феномен армянских генов и крови, замешанной на лжи, является непочатым краем для научных исследований.

Подавляющее большинство хаев видят реальность в искривленном, выгодном для себя свете. Они считают, что все вокруг: Земля, Солнце, Вселенная вращается вокруг них. Недавно в соцсетях прочитал комментарий одной армянки, который поразил меня.

Да этот комментарий мог бы сразить наповал кого угодно, мог бы превратить самого законченного флегматика в буйного холерика. Эта армянка утверждала, что Бог говорил на…армянском языке. И почему-то я уверен, что такого же мнения придерживается немало армян.

Но что парадоксально. Представители нации, которая действительно больна, зачастую довольно трезво оценивают опасность, которая им угрожает, и демонстрируют чудеса изощренной, даже извращенной хитрости, двуличности и коварства.

Пожалуй, одной такой яркой личностью, которая вобрала в себя все эти низменные качества, является главный редактор телеканала «Russia Today», МИА «Россия сегодня» и информационного агентства «Спутник» Маргарита Симоньян.

Эта одиозная личность, питающая животную ненависть к азербайджанцам и туркам, широко известна азербайджанской аудитории. Несмотря на то, что она родилась и выросла в России, зов армянской крови в ее жилах зашкаливает. Это вам не российская телеведущая, азербайджанка по происхождению, Ирада Зейналова (кстати, близкая подруга Марго) – наглядный образец манкуртства.

Симоньян, несмотря на то, что является гражданкой России, сосредоточив в руках рычаги влияния на общественные умы в виде крупных СМИ, больше стояла на страже Армении, нежели своей Родины. И потому вчерашний ее пост в соцсети несколько удивил. Маргарита Симоньян, проявив мастерство акробатики, переобулась в воздухе.

Неожиданно Марго набросилась на своих соплеменников. Хотя при даже поверхностном анализе можно понять причины такой метаморфозы. Но давайте перейдем к самому посту. Итак, Симоньян пишет:

«Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.

Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) «выразить свою позицию».

Просили — выражаю.

Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?

Армяне — честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).

В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим ‘российским друзьям’. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.

Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.

Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, — особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов — русских армян — и «настоящих» — тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.

А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.

Разве это не внутреннее дело Армении?

После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?

На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз. Потому что Россия — такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.

А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю».

Эмоциональный спич, не правда ли? Какое благородное негодование, какое обостренное чувство справедливости, какое возмущение неблагодарностью армян. В искренность этих слов можно было поверить, если бы не одно большое, заплывшее жиром НО. Автор этих строк Маргарита Симоньян.

Она, якобы, яро защищает интересы России. Но она также яро молчала, когда несколько лет назад в Ереване топтали российский флаг. И это было во время правления Сержа Саргсяна, из рук которого, кстати Марго получила медаль «Мовсес Хоренаци».

В то же время в одном пункте Симоньян права. Она фактически повторила слова известного российского журналиста, вице-президента «Роснефть» Михаила Леонтьева о том, что без России Армении бы не существовало.

А теперь о главном. Что же побудило Симоньян выступить с подобной филиппикой? Интересы России? Или может интересы Армении? Ни то, ни другое. Для Симоньян, равно как и для ее мужа, бездарного режиссера Тиграна Кеосаяна, существуют только одни интересы: шкурные.

После того, как в ответ на провокацию на армяно-азербайджанской границе в Товузском направлении 12 июля, хаи получили сокрушительный удар, Москва на время отошла в сторону. «Доблестные» армяне через несколько часов поняли, что без России они ноль без палочки, и, как в апреле 2016 года обратились с мольбой к хозяину.

Хозяин пару дней хранил стоическое молчание, что возмутило «многострадальных» армян. Вот и стал «благородный и честный народ» осыпать проклятиями Россию, которая, говоря словами Симоньян, повременила вновь спасать Армению.

Вполне понятно, что антироссийские настроения в Армении могут вызвать антиармянские волнения и в России. И тогда русские могут вспомнить, что всякие симоньяны, кеосаяны, мартиросяны, галустяны, джанибекяны заполонили российское телемедиа и пудрят людям мозги о своем величии.

Естественно, Симоньян панически боится потерять то состояние, те рычаги влияния, которые имеются у нее в России. И потому, она, не раздумывая, предала своих же соплеменников, правда, не за тридцать сребреников, но факт говорит сам за себя. А чему тут удивляться: зов крови, знаете ли.

В конце же поста Симоньян заявляет: «Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю». Действительно, трудно не согласиться с Марго в вопросе оценки понятия «война». Но почему она только сейчас стала об этом говорить?

Только тогда, когда азербайджанцы стали уничтожать армянских оккупантов. Где же она была в начале 90-ых прошлого века, когда армянские сепаратисты устраивали бойню мирных азербайджанцев, Армения совершала агрессию против Азербайджана? Или, по мнению Симоньян, война — плохо, когда умирают армяне, но хорошо, если гибнут азербайджанцы? Из вышеупомянутого дискурса становится понятно, что Симоньян именно так и думает.

Тем временем, пост Симоньян вызвал ответную гневную реакцию пользователей армянского сегмента соцсетей. В частности, директор исследовательского центра «Регион» Лаура Багдасарян написала следующее:

«Вопрос 1. Нужно ли считать хамские выпады и угрозы в адрес Армении и ее действующей власти, озвученные главным редактором телеканала RT и […] информационного агентства «Sputnik» Маргаритой Симоньян, официальным мнением названных выше российских информационных ресурсов?

Вопрос 2. Нужно ли пресечь деятельность Спутник-Армении на территории Армении, редактор которого считает, что вообще-то стоило бы растереть Армению и ее власть»?»

И, напоследок, хотелось бы обратиться к некоторым отечественным СМИ, которые чуть ли не с восторгом передали пост Симоньян, наивно полагая, что на ту снизошло прозрение. Это абсолютно ошибочное мнение, и причину мы объяснили выше. Шакал, нацепивший на себя овечью шкуру, овечкой не станет.