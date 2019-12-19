СГБ Азербайджана о задержании главы Агстафинского района и его заместителя

Задержаны глава исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев и его заместитель Рамиз Татаров.

Как сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана, Низамеддин Гулиев, его заместитель Рамиз Татаров и другие лица были задержаны по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, неоднократном получении взяток в крупном размере, присвоении и других нарушениях закона. По факту возбуждены уголовные дела.

«В настоящее время продолжаются меры по выявлению и привлечению к следствию других участников этих преступлений, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

| 2019-12-20T00:28:13+00:00 20 декабря 2019, 01:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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