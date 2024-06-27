27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

Как сообщает #, Ингер Андерсен передала поздравления по случаю проведения COP29 в Азербайджане. Она сказала, что наша страна станет центром, где весь мир соберется для обсуждения вопроса глобального изменения климата. Ингер Андерсен подчеркнула большую важность предстоящей в Азербайджане COP29. Так, здесь ожидается принятие очень серьезных и важных решений с точки зрения как финансов, так и представления отчетов о прозрачности и других параметров, связанных с изменением климата.

Заявив, что проведение COP29 в Азербайджане действительно является олицетворением и примером лидерства нашей страны в вопросе изменения климата, гостья расценила создание механизма «тройки» как крайне важный шаг и поздравила с этим мудрым решением.

Ингер Андерсен добавила, что мир находится в процессе перехода от ископаемого к новому виду топлива, поэтому попытки критиковать страны-экспортеры нефти и газа несправедливы, и лично она не считает это справедливым. Гостья подчеркнула, что любой человек в мире нуждается в таком виде энергии.

Подчеркнув, что Азербайджан продемонстрировал сильную политическую волю с точки зрения зеленого климата и зеленого перехода, Ингер Андерсен отметила важность шагов, предпринимаемых в нашей стране по обязательствам по метану, декарбонизации, модернизации нефтегазовой промышленности.

Приветствовав принимаемые в Азербайджане на национальном уровне меры в области окружающей среды и передав поздравления в этой связи, гостья, в частности, высоко оценила предпринимаемые в нашей стране шаги по развитию цифровой концепции «умного сельского хозяйства», управлению отходами, защите окружающей среды, экологической среды Каспийского моря и биоразнообразия и другим направлениям, а также объявление этого года в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира».

Ингер Андерсен с удовлетворением отметила, что в рамках своего визита в нашу страну она встретилась с экологическими волонтерами и молодежью IDEA – молодежной организации, функционирующей в сфере окружающей среды, посетила Ширванский национальный заповедник.

Отметив расширение сотрудничества между руководимой ею организацией и Азербайджаном, гостья сообщила, что 5 июня 2026 года по случаю Всемирного дня окружающей среды в Азербайджане по линии UNEP будет проведен Всемирный день окружающей среды, который является одним из важнейших экологических мероприятий глобального масштаба.

Поблагодарив за добрые слова, Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством между UNEP и Азербайджаном, а также поездкой Ингер Андерсен в регионы нашей республики, в рамках которой она ознакомилась с экосредой и встретилась с молодежью.

Коснувшись планов перехода на зеленую энергию, несмотря на то, что Азербайджан является страной-экспортером нефти и газа, глава государства сказал, что это демонстрирует нашу политическую волю.

Президент Ильхам Алиев расценил единогласную поддержку почти 200 странами председательства Азербайджана на COP29 как показатель доверия к нашей стране.

Глава государства заявил, что Азербайджан как председатель COP29 внесет свой вклад в наведение мостов, построение доверия и солидарности между странами мира.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша страна представляет Глобальный Юг, и Азербайджан, являвшийся председателем Движения неприсоединения в 2019-2023 годах и имеющий хорошие отношения со странами Европейского Союза, также внесет вклад в процесс укрепления солидарности между Глобальным Югом и Глобальным Севером в вопросе изменений климата.

Глава государства отметил, что наша страна определила решение проблем малых островных государств в качестве одного из приоритетных направлений и в рамках «Тройки» тесно взаимодействует с другими коллегами по этому вопросу.

Отметив, что Азербайджан и сам страдает от проблем, вызванных изменением климата, Президент Ильхам Алиев сказал, что если одно время в Азербайджане наблюдались случаи засухи и уменьшение осадков, то в последнее время количество осадков увеличилось.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями об управлении отходами, экологических проблемах Каспийского моря, его обмелении, а также проведении более системной работы и осуществлении сотрудничества в этом направлении.