1 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника генерального секретаря ООН по делам органов обеспечения законности и безопасности в Департаменте миротворческих операций Александра Зуева.

На встрече была подчеркнута важность проводимого в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу с точки зрения обсуждения весьма актуальных вопросов глобального уровня и взаимного обмена мнениями.

Участие большого числа влиятельных гостей из многих стран, а также представителей ООН и других международных организаций, их различных институтов было расценено как показатель интереса к Форуму на мировом уровне.

С удовлетворением было отмечено эффективное взаимодействие между Азербайджаном и Организацией Объединенных Наций, в том числе с различными структурами ООН.

В ходе беседы было подчеркнуто проведение в Азербайджане COP29 и тесное сотрудничество нашей страны с ООН в этой связи