Сборная Северной Македонии стала первой командой, которая потеряла математические шансы на выход в плей-офф Евро-2020.

Македонцы проиграли Украине со счетом 1:2. В другом матче группы Нидерланды одолели Австрию (2:0).

У македонцев сейчас ноль очков. Они не смогут обойти Австрию и Украину, которые имеют по три балла, из-за поражений в личных встречах. Нидерланды набрали шесть очков, обеспечив себе выход в плей-офф.

Чемпионат Европы — 2020. Группа С

Украина — Северная Македония — 2:1

Голы: Ярмоленко, 29 (1:0); Яремчук, 34 (2:0); Алиоски, 57 (2:1).

21 июня Северная Македония сыграет с Нидерландами в Амстердаме, а Украина с Австрией сыграют в Бухаресте. (Газета.Ру)