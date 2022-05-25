Прибывший в Азербайджан для участия в фестивале TEKNOFEST технический директор компании Baykar Teknoloji Сельджук Байрактар совершил полет на истребителе МиГ-29 азербайджанских ВВС в небе над Баку.

Как сообщает в среду Trend, Байрактара во время полета сопровождал пилот полковник Заур Рустамов.

МиГ-29 летел параллельно с беспилотником Bayraktar AKACI, разработанным компанией Baykar.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель – популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.