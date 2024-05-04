Министр ВВС США приехал на авиабазу Эдвардс, чтобы собственными глазами увидеть полеты под управлением ИИ и сделать публичное заявление о будущей роли искусственного интеллекта в воздушных сражениях. Глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что увидел достаточно, чтобы наделить искусственный интеллект (ИИ) возможностью принимать решение об использовании оружия в ходе боевых действий.

ИИ – один из самых значительных прорывов в американской военной авиации с момента появления самолетов-невидимок со стелс-технологией в начале 1990-х годов.

В четверг экспериментальный оранжево-белый истребитель F-16 поднялся в воздух в лучах полуденного солнца с привычным ревом, ставшим отличительным знаком американской авиации.

Однако, последовавший за этим воздушный бой не был похож ни на один из предыдущих: этим F-16 управлял не человек-пилот, а искусственный интеллект. А в кресле пилота сидел министр ВВС Фрэнк Кендалл.

Примечательно, что этот ближний воздушный бой проходил на авиабазе Эдвардс, посреди пустыни в Калифорнии, где в 1947 году американский военный пилот Чак Йегер впервые превысил на самолете скорость звука, а военные внедряли самые секретные аэрокосмические разработки.

В секретных тренажерах в зданиях с многоуровневой защитой новое поколение пилотов-испытателей обучает ИИ к ведению полетов в боевых условиях.

Конкретные детали разработки не разглашаются. Известно, что команды инженеров тестируют алгоритмы искусственного интеллекта на базе экспериментального самолета X-62A VISTA.

Разработчики сообщили, что менее чем за год они прошли путь от начальной установки ИИ в бортовые системы X-62A до первых тестовых сражений алгоритмов искусственного интеллекта и живых пилотов.