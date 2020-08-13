Сегодня состоялись вступительные экзамены по II и III группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены по II и III группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамены прошли в 16 городах и районах.

У трех абитуриентов были обнаружены мобильные телефоны, они были отстранены от участия в экзамене.

Проверка карт ответов и обработка экзаменационных протоколов начнется с 14 августа.

Результаты заданий открытого типа будут обнародованы в течение двух недель, правильные ответы заданий закрытого типа будут размещены на сайте ГЭЦ в ближайшие часы.

Отметим, 14 августа на странице ГЭЦ в Facebook и Youtube-канале состоится прямая трансляция, в ходе который сотрудники центра и эксперты дадут разъяснение тестовых вопросов и заданий, которые были использованы на экзамене.