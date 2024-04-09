Турция приняла решение ограничить экспорт некоторых товаров в Израиль с 9 апреля 2024 года.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства торговли Турции.

В ведомстве отметили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит предоставление достаточной и бесперебойной помощи в палестинский эксклав.

Решение Министерства торговли Турции об ограничении против Израиля распространяется на 54 группы товаров: от арматуры до листовой стали, от мрамора до керамики. (Агентство Анадолу)