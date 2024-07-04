7 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей.

Об этом сообщает ГЭЦ.

Экзамены будут проведены в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

В «пропускном листе на экзамен» указывается информация о дате, месте проведения (город (район), корпус, зал) и времени начала экзамена, времени прибытия абитуриента в экзаменационный корпус и прочая информация.