Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по первой группе специальностей.

Об этом передает АПА со ссылкой на ГЭЦ.

Ожидается участие 21 753 абитуриентов.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. За 15 минут до начала экзамена завершится пропускной режим, после чего прибывшие участники не будут допущены в здание.