Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительный экзамен по первой группе специальностей.
Об этом передает АПА со ссылкой на ГЭЦ.
Ожидается участие 21 753 абитуриентов.
Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране и Хачмазе.
Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. За 15 минут до начала экзамена завершится пропускной режим, после чего прибывшие участники не будут допущены в здание.