Сегодня, 10 марта Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамены на уровне полного (11-летнего) среднего образования в общеобразовательных учреждениях в Баку и регионах страны, в том числе на освобожденных территориях — в школе номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули, в средней школе села Агалы Зангиланского района, школе номер 2 города Лачин и средней школе села Забух Лачинского района.

Как сообщает Государственный экзаменационный центр, в сегодняшнем экзамене, организованном в 33 городах и районах республики, примут участие 53 тысячи 102 ученика.

Экзамен начнется в 11:00, пропускной режим был завершен в 10:45, и лица, прибывшие позже, в здание проведения экзамена не допущены не будут.

Учащиеся должны принести на экзамен нижеследующие документы:

— Пропускной экзаменационный лист;

— Оригинал документа, удостоверяющего личность.