SEAZ: на российской эстраде зажигается новая азербайджанская звезда

Певец Азер Насибов, прославившийся своим участием в проекте «Голос. Дети 3» на российском Первом канале, представил новый сингл – «Не забывай». Композиция вышла под лейблом ACE Music под лицензией Warner Music, стремительно набирает просмотры в YouTube и попала в плейлисты главных новинок AppleMusic, ITunes, Яндекс.Музыка.

В настоящий момент артист учится в Государственном училище эстрадного и джазового искусства в Москве.

Вместе с новой песней молодая звезда обзавелась новым творческим псевдонимом. Теперь Азер Насибов будет творить под сценическим именем SEAZ.

Что оно означает, кто поддерживает артиста, какие советы дали ему популярные в России азербайджанские братья Рауф и Фаик – об этом и другом SEAZ рассказывает в интервью #:

— Новый сингл, новое имя, новый стиль. С чем связаны такие кардинальные перемены в вашей творческой жизни?

— Я безумно рад тому, что наконец-то выпустил свой новый сингл «Не забывай». Работа была проделана огромная и риск был очень большой. Сам стиль, исполнение и направление, в котором сделана песня полностью отличается от всего, что я делал раньше. Поэтому, я, конечно же, волновался и не знал, как отреагирует зритель. Еще со времен песни «Мама» я подумывал о творческом псевдониме, но никак не мог решить и выбрать что-то действительно настоящее. Хотелось, чтобы это было что-то звучащее, то, что будет отражать меня. Неожиданно, буквально за несколько дней до выхода «Не забывай» я все-таки нашел такой псевдоним.

— Раскройте его звучание…

— Признаюсь, что придумал его вместе с сестрой. Я очень люблю море, и часто ассоциирую себя с морем эмоций. Я невероятно эмоциональный человек. Море в переводе на английский – SEA. Это слово заканчивается на букву А, с которой начинается мое имя! Я добавил букву Z, и получилось такое звучное и очень красивое, на мой взгляд, имя – SEAZ.

— Вы заключили контракт с новым лейблом. Какие цели вы определили для себя после этого успеха?

— Мне посчастливилось подписать контракт с «Ace music» и выпустить песню при их поддержке. Это была неописуемая радость: в мою песню, в меня действительно поверили! Сотрудничество с таким крутым лейблом считаю большим везением и, безусловно, новым этапом в своей творческой карьере.

Это моя первая премьера в жанре популярной музыки. Автор композиции — моя близкая подруга с проекта «Голос.Дети» Милена Барциц, которая так же является автором известной песни «Карусель». Мы просто сидели в кафе, и решили что-то накидать в программе, а потом поняли, что «вырисовывается» настоящий хит.

Сейчас я работаю над новой песней, пишу ее сам, поэтому, опять – таки, очень волнуюсь. Есть мотивация, непреодолимое желание все больше и больше работать,чтобы делать музыку все лучше и лучше.

— Вы говорили о том, как важно для вас нести посыл. О ком новая песня?

— Совершенно верно. Для меня очень важно, чтобы музыка несла идею, имела посыл. Надеюсь, что в скором времени я выпущу видео, в котором где расскажу о том, какой смысл заложен в композиции «Не забывай» и что она значит именно для меня.

— А клип на саму песню будет?

— Пока что не могу ответить на этот вопрос, но очень надеюсь, что клип будет.

— Известно, что вы дружите со многими нашими популярными соотечественниками в России, в том числе с Рауфом и Фаиком. Поддерживают они вас?

— Все мои друзья, которым я давал прослушать еще сырую версию «Не забывай» на диктофоне, в один голос твердили, что это хит. Но я не успокаивался, и вместе с Миленой мы изо всех сил старались сделать все, чтобы довести композицию до совершенства. Я показывал ту самую диктофонную версию и Рауфу с Фаиком. Они дали мне пару советов и поддержали меня, за что я им очень благодарен.

Позже я отправил ее послушать и Jony. Ему песня также очень понравилась. Он даже сравнил мой голос с голосом известного бельгийского певца Лоика Нотте, участника конкурса «Евровидение» в 2015 году. Так что, я всегда ощущаю поддержку наших ребят, и всегда поддерживаю их сам.

Для меня огромную роль играет поддержка родителей и сестры. Их мнение для меня дороже всего на свете. Они также поверили в эту песню, поддержали меня и в тот момент я понял, что у меня все получится и я все смогу.

— Продолжите петь о любви? Что ждать поклонникам?

— Я продолжу петь о том, о чем мне хочется сказать людям. О том, чем я с ними хочу поделиться. И всегда буду стараться нести своим творчеством этот посыл . Неважно о любви будут эти песни, или о чем-то другом. Главное, все это будет олицетворять меня и мой внутренний мир.