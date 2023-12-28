Южнокорейский актер Ли Сон Гюн, наиболее известный по роли в оскароносном фильме «Паразиты», найден мертвым в своей машине в одном из главных парков Сеула.

Пока неясно, было ли это самоубийство. С октября этого года 48-летний актер находился под следствием по подозрению в употреблении наркотиков.

По версии следствия, как сообщило информационное агентство Yonhap, он вместе с хозяйкой одного из баров Сеула употреблял марихуану и кетамин.

Ли говорил, что его подруга действительно давала ему какие-то вещества, но он не подозревал, что это запрещенные наркотики.

За свою двадцатилетнюю карьеру актер сыграл в главных ролях в десятках фильмов и телешоу, а благодаря фильму «Паразиты» приобрел международную известность.

Картина получила высшие награды всех главных мировых кинофестивалей, включая четыре Оскара, в том числе – за лучший фильм.