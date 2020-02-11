Саракиб – последняя капля турецкого терпения

В понедельник, 10 февраля, на севере сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийского режима погибли 5 турецких военнослужащих, 5 солдат получили ранения.

В ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима президента Сирии Башара Асада. Был нейтрализован 101 солдат режима Асада, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям»,- говорится в заявлении.

За последнюю неделю это уже второй случай гибели турецких военных. Ситуация постепенно начинает выходить за пределы нормальной обстановки. Комментируя положение #, политолог Ильгар Велизаде сказал, что международное сообщество только сейчас начало обращать внимание на ситуацию в Идлибе, хотя операции шли на протяжении всего прошлого года с различной степенью интенсивности.

«Еще в прошлом году сирийская армия серьезно продвинулась в этом направлении. После последней же операции, когда был захвачен город Саракиб и отрезана трасса М-4, турецкая сторона уже не могла молчать. Причем речь идет о том, что турецкие наблюдательные пункты остались отрезаны от всякой коммуникации. Турецкая сторона ответила достаточно жестко, но с другой стороны, мы пониманием, что за сирийской армией стоит российская поддержка и поэтому в данном случае речь идет не о турецко-сирийских, а о турецко-российских противоречиях, которые стали обостряться», — сказал эксперт.

По его словам, Турция и Россия не хотят дальнейшего обострения, и Эрдоган заявил об этом.

«Страны реализуют масштабные экономические проекты. Здесь их интересы сходятся, поскольку ряд других стран имеют транспортные и энергетические проекты и являются конкурентами и Турции и России. Причем этот момент очень важен, так как ни одна из стран не хочет рисковать энергетическими инициативами, которые складываются в пользу России и Турции. Ситуация же в Идлибе несколько меняет картину», — подчеркивает аналитик.

Велизаде также добавил, что усилия Турции и России будут сконцентрированы на дипломатическом фронте и, скорее всего, активизируется диалоговая площадка астанинского формата.

«Здесь еще есть и фактор Ирана, который также выступает на стороне Асада. Без участия Ирана этот клубок противоречий не решить, поэтому думаю, что может состояться встреча в трехстороннем формате. Дипломаты также готовят встречу президентов Турции и России. Противоречия никуда не денутся, но ситуация может проясниться и стабилизироваться, что очень важно для обеих сторон», — резюмировал он.

В свою очередь эксперт по Ближнему Востоку Сергей Балмасов сказал, что Асад пытается восстановить территориальную целостность Сирии.

«Это неудивительно, другое дело, что этот регион традиционно сложный для управления населением. Это показали и события 1980 года. Большинство населения религиозно, есть очень много турк(о)манов, которые известно на кого ориентируются», — сказал он.

По его словам, Идлиб был одной из первых провинций, которая подняла бунт против режима Асада.

«Причем нужно отметить, что все недовольства сопровождались убийствами солдат Асада. Для интеграции этого региона в состав Сирии потребуются колоссальные средства. Вряд ли Эрдоган позволит на 100% захватить эти территории.

Здесь одними штыками что-то взять невозможно, придется выложиться по полной программе. Сомневаюсь, что режим Асада вместе с Россией и Ираном сможет осилить этот груз, так как у этих стран есть определенные экономические проблемы»,- подытожил он.