Россия использует атаку ХАМАС на Израиль «самым извращенным способом», чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Смешно слышать именно от представителя России нравоучения в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Представитель страны, которую исключили из Совета ООН по правам человека, рассуждает о морали. Россия — последняя, кто будет нас учить», — сказал Эрдан (цитата по Ynet).

Он добавил, что «всем понятно», как Россия отреагировала бы, если бы тысячи ее граждан были убиты или похищены террористами.

Так израильский дипломат ответил на слова постпреда России при ООН Василия Небензи, который ранее отказал Израилю в праве на самооборону. «У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», — сказал накануне Небензя во время выступления на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по Палестине.

Однако в самом документе от 9 июня 2004 года не говорится об отсутствии у Израиля права на самооборону, а лишь отмечается, что это право не позволяет возводить разделительный барьер на территории, которую ООН признает оккупированной.

После начала войны между Израилем и ХАМАС президент РФ Владимир Путин встал на сторону Палестины и обвинил США в провальной политике на Ближнем Востоке. «Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», — отметил Путин.

В конце октября в Россию приехала делегация группировки ХАМАС во главе с членом политбюро Абу Марзуком. Власти Израиля расценили прибытие представителей ХАМАС в Москву как поддержку терроризма и призвали не контактировать с ними, поскольку это дает «попутный ветер террору и легитимацию зверствам». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что у Кремля не было в планах встречаться с представителями группировки, а переговоры с ними провел российский МИД. (moscowtimes.ru)