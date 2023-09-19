Президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала от правоохранительных органов Грузии детального расследования деятельности бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе в связи в его включением в санкционный список США.

«Кто-то, кажется, Каха (Каладзе) сказал, что самая большая беда – мои визиты в Европу. Нет, господин Каха! Самая большая беда – когда оказывается, что генеральный прокурор был агентом ФСБ или КГБ. И еще большая беда, когда никакой паники по этому поводу нет в ведомствах, которые сегодня должны расследовать это дело. Я не прошу, я требую расследования», – сказала Зурабишвили.

США на прошой недели ввели санкции против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который занимал пост в 2013 году.

Госдеп США указывает, что санкции против Парцхаладзе связаны с усилением российского влияния в Грузии. Сообщается, что Парцхаладзе регулярно посещает Россию, а ФСБ использует его, чтобы влиять на грузинское общество и политику в интересах России, говорится в сообщении.

По информации Госдепа, Парцхаладзе принадлежат доли (50%) в двух российских консультационных компаниях — MOSCOW BUSINESS BROKERAGE и INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION.

Напомним, что против самой Зурабишвили запущен механизм импичмента.

Конституционный суд Грузии подтвердил, что принял к рассмотрению представление президента Саломе Зурабишвили к импичменту, которое подписали 80 депутатов парламента по инициативе правящей партии.

Документу присвоен номер 1797, он зарегистрирован КС и передается на рассмотрение пленума суда, который в течение месяца должен дать свой ответ. Отсчет идет от 14 сентября.

Если КС подтвердит факт нарушения президентом Конституции из-за европейских турне без разрешения правительства, вопрос будет возвращен в парламент на голосование. Для утверждения импичмента нужно 100 голосов депутатов, у правящей партии их не хватает, в оппозиции заранее предупреждают друг друга о возможных попытках переманивания депутатов.

На сегодняшний день в парламенте Грузии, при 150 мандатах насчитывается 140 действующих депутатов. В парламентское большинство входят 84 депутата, а в парламентскую оппозицию — 56. (newsgeorgia.ge)