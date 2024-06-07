В политике однозначных оценок не бывает или же такое происходит очень редко. В этом отношении соседняя Грузия не исключение. Тут, вот уже несколько месяцев продолжаются акции протеста против принятия закона об иностранных агентах, власти страны обвиняются в проведении пророссийской политики…

Но по поводу последней детали точных доказательств нет – власти страны постоянно отмечают, что проевропейский курс страны будет продолжаться. Мало того, на днях представитель российского МИД Мария Захарова иронизировала по поводу заявления грузинского премьера И.Кобахидзе о том, что его страна в 2030 году вместе с Абхазией и Южной Осетией станет членом ЕС.

Мария Захарова слова грузинского премьера назвала «хорошей фантазией на тему будущего»! Что же касается закона об иностранных агентах, аналогичные акты существуют и в демократических западных странах мира…

Но несмотря на это, грузинское общество разделилось на два политических лагеря. Западники заявляют, что их протесты будут продолжаться до октябрьских парламентских выборов.

Даже на днях они приняли соответствующую политическую хартию – приблизительно семнадцать партий и политических организаций страны намереваются скоординировать свои усилия во время предстоящих парламентских выборов. А лидером их станет грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Власти страны восприняли эту новость с определенным оптимизмом, т.к., по их мнению, Зурабишвили вовсе не является сильным соперником. Но так ли это? Конечно, все покажут выборы. А так за годы своего правления Зурабишвили показала себя как принципиальный политик и последовательный прозападник.

Безусловно, грузинская оппозиция несмотря на довольно длительный период политических акций не смогла свергнуть нынешнюю власть, хотя не скрывала, что подобные планы имелись. Нелегко придется и во время парламентских выборов, хотя по оценкам грузинских социологов, только тридцать процентов населения поддерживает правительственную коалицию «Грузинская мечта».

Что касается западного политического крыла, тут точных данных о рейтингах не имеется, только отмечают, что восемьдесят процентов населения выступает за продолжения евроинтеграционного курса.

Часть политических аналитиков ищут в этом процессе и серьезные геополитические оттенки.

Но имеются ли они? Россия пока открыто и официально не заявляет свою заинтересованность в последних грузинских событиях.

Но и там отмечается, что в Тбилиси идет выбор между прозападным и пророссийским курсами развития. Запад также пока не предпринимает решительных шагов против грузинских властей, в большей степени, они тоже ограничиваются заявлениями, опасаясь, что давление на грузинские власти может усилить пророссийские тенденции в официальной политике страны.

Возникает вопрос: что же ожидается в самой ближайшей перспективе? Как отмечали чуть выше, оппозиция смотрит на все это, как возможность подготовиться к октябрьским парламентским выборам. Забегая вперед, заметим, что властям придется очень трудно, но политической революции в Грузии на этот раз не будет.

Конечно, не только в Грузии и в регионе, даже в мире нет стопроцентной определенности – многое будет зависеть и от исхода украинской войны, даже от президентских выборов в США.

На днях украинским властям разрешили распространить военные действия вглубь России. Но к чему приведут подобные попытки? Неужели таким путем удастся сломать хребет российской военной машины? К сожалению, пока нет точных и однозначных прогнозов.

Что же касается президентских выборов в США, наверное, демократам удастся сохранить власть. Но даже Дональд Трамп в случае избирания, намеревается бомбить Россию, даже Китай. Чувствуется, что американцы, чтобы сохранить свои позиции в мире, готовы идти на самые серьезные военные действия. Есть такое выражение, что война это продолжение государственной политики иными средствами. Но стоит ли? Ведь, на чашу весов ставится судьба всей планеты…