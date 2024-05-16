14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси уже месяц идут протесты. 84 депутата проголосовали за, 30 — против. В ходе голосования произошла драка между депутатами от оппозиции и правящей партии.

Теперь закон должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Она говорила, что наложит вето, однако это не помешает правящей партии «Грузинская мечта» обойти вето из-за большинства в парламенте.

Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранного государства», — ими могут быть признаны НПО и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Организации, которых коснется проект, должны зарегистрироваться в Минюсте. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих и усомнились в евроатлантической перспективе Грузии.

14 мая в Тбилиси прошла двухчасовая встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с главой управления по санкциям Госдепа США Джимом О’Брайеном. По неофициальным данным, он пытался отговорить власти Грузии принять этот закон и пригрозил санкциями.

О`Брайен провел встречи с президентом, НПО и СМИ, лидерами оппозиции.

США могут наложить на Грузию финансовые и туристические санкции, заявил помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен, которого цитирует «Мтавари Архи».

По его словам, на первом этапе США наложат на Грузию финансовые ограничения в случае, если законопроект, не соответствующий стандартам ЕС, будет поддержан в том виде, в каком он есть, а также в случае применения насилия в отношении мирных демонстрантов.

Помощник госсекретаря США заявил, что Вашингтон планирует выделить Грузии 390 миллионов долларов помощи, которая будет направлена на вопросы военной обороны, экономического развития, развития гражданского общества.

Он добавил, что выделение этих средств может оказаться под вопросом в случае применения законопроекта, не соответствующего стандартам ЕС.

Итак, какие же последствия ждут Грузию в случае окончательного принятия спорного закона? И зачем это всё правящей партии? Ведь осенью в стране парламентские выборы, не рискует ли «Грузинская мечта» потерей власти из-за столь непопулярного решения?

Ясность в эти вопросы внесли по просьбе # известные грузинские эксперты.

Политолог, директор Центра европейских исследований «Фонд Рондели» (GFSIS) Каха Гоголашвили отмечает, что, по всей видимости, закон будет все-таки утвержден. «И если это произойдет, протесты будут продолжаться по возрастающей и вызовут коллапс многих систем в стране — образования, транспорта, государственных институтов, бизнес-структур, произойдет деморализация полиции, служб безопасности. «Грузинская мечта» потеряет имидж политической силы, способной обеспечить спокойствие и развитие», — говорит директор фонда.

По его мнению, «Мечта», несомненно, потеряет значительную часть избирателей, поэтому попытается дальше портить отношения с ЕС и не допустить международных наблюдателей на выборы, чтобы сфальсифицировать их в свою пользу. «Закон, который они принимают, даст им возможность также исключить местные неправительственные организации из процесса выборов, как независимых наблюдателей. Такие выборы никто не признает, и «Грузинская мечта» окажется нелегитимной силой. Граждане Грузии не смирятся с такой реальностью, так как страна окажется в международной изоляции, будет заморожен безвизовый режим с ЕС, депутаты и члены правительства окажутся под международными санкциями. Страна может потерять и статус кандидата в ЕС. Со стороны народа ГМ получит полное неповиновение и, возможно, революцию», — допускает Гоголашвили.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе также полагает, что ГМ сильно рискует. «Правящей партии теперь придется сложнее. До инициирования этого закона победа на парламентских выборах в октябре им была обеспечена. Теперь с этим станет сложнее», — говорит политолог.

Ведущий эксперт Грузинского фонда международных и стратегических исследований, посол Георгий Бадридзе считает, что принятие данного закона противоречит логике. «Несмотря на возрастающую непопулярность, у «Грузинской мечты» не было серьёзного конкурента на октябрьских парламентских выборах, а теперь Иванишвили умудрился пробудить молодёжь и, возможно, — консолидировать оппозицию», — заметил дипломат.

Он полагает, что сам закон направлен на уничтожение неправительственных организаций и в целом независимого гражданского общества. «Причиной такого решения могло послужить давление из Москвы, которая имеет некоторые рычаги воздействия, или же паранойя Иванишвили, который считает, что Запад посредством НКО пытается свергнуть его режим.

Если Иванишвили удастся разгромить протестное движение и укоренить прокремлевскую власть после выборов, то последствия будут серьёзными не только для европейского будущего Грузии, но также негативно коснутся жизненно важных интересов и Азербайджана, и Армении», — заключает Бадридзе.