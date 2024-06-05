Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическую оппозицию виновной в покушении на свою жизнь, которое произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Об этом стало известно из видеообращения политика, опубликованного на его странице в Facebook .

По словам Фицо, напавший на него Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

Глава словацкого правительства заявил, что позволяет ему самому разобраться с мотивами своего поступка. «У меня нет причин думать, что это нападение сумасшедшего одиночки», — заключил он.

Ранее премьер дал первый комментарий после покушения. Он отметил, что его здоровье сильно пострадало, но он не чувствует ненависти к нападавшему. (lenta.ru)