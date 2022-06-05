Нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах пообещал бесплатно следующим летом перейти в каталонскую «Барселону», передает Mirror.

Отмечается, что Салах не подписывает контракт с мерсисайдцами из-за того, что ведет переговоры с сине-гранатовыми. За последние шесть месяцев между египтянином и «Ливерпуля» не было личных контактов.

По данным портала Transfermarkt стоимость Салаха оценивается в €100 млн.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» занял второе место, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому «Реалу» со счетом 0:1. Салах провел в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч.