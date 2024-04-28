Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По сведениям источника, Левандовски – один из игроков, которых «Барселона» может продать этим летом для улучшения финансовой ситуации клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что каталонская команда хочет снизить заработную плату возрастного форварда. По данным журналиста Аарона Домингеса, в нынешнем сезоне польский футболист заработал € 26 млн, а в следующем его заработная плата составит € 32 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. (championat.com)