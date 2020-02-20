Сахиб Мамедов: «Поэзия — это не спорт, где должно быть соперничество»

Известный азербайджанский поэт Сахиб Мамедов вернулся из Москвы, где прошла встреча с российскими читателями и презентация его новой книги «Пазлы минувших дней». В России поэт также встретился Константином Кедровым, который дал высокую оценку его творчеству и назвал молодого азербайджанца «Коркудом 21 века». Своими впечатлениями от российского вояжа Сахиб Мамедов поделился с корреспондентом #:

— В России, как и в Азербайджане, у вас много почитателей. Что значит для вас это внимание?

— Для меня очень ценно, что Посольство Азербайджана организовало мне такую встречу и предоставило возможность поделиться частичкой своей души с российским читателем. Я прочитал свои стихи, познакомился с приятными, интересными людьми… Все прошло здорово!

За время пребывания в Москве я посетил много различных мероприятий и выступил на поэтических площадках перед московской публикой, которая каждый раз очень тепло и приветливо встречала меня. Для меня — честь представлять русскоязычную поэзию Азербайджана за рубежом. Особенно трогает, когда слушатели просят прочесть еще и еще, не хотят отпускать со сцены… Мне до сих пор пишут и спрашивают, когда я снова приеду в Москву. Люди признаются в том, что хотели бы вновь послушать мои стихи. Безусловно, это не может не радовать.

— А регалии? На ваш взгляд, является ли это мотивацией в наше время?

— Регалии — штука очень интересная. С одной стороны есть, что написать о себе, а с другой – все эти награды и звания никак не влияют на качество твоего творчества, и уж точно не сделают поэта «лучше». Все-таки, поэзия — это не спорт, где должно быть соперничество. Птицы на ветвях не соревнуются друг с другом в пении, но между тем они все прекрасно поют. Каждая по-своему. Однако награды могут служить неким стимулом для покорения дальнейших высот. Безусловно, это мотивирует автора к еще большим успехам.

— Как изменила вашу жизнь победа в одной из главных номинаций фестиваля LiFFt?

— Я очень благодарен проекту SÖZ, который организовал этот фестиваль в Баку на таком высоком уровне. На фестивале мне посчастливилось стать обладателем серебряной медали и поднять флаг Азербайджана на международной арене. Благодаря фестивалю мои стихи услышали мастера слова из разных стран, многие узнали обо мне, и я получил приглашение на участие в следующих фестивалях LIFFT — всероссийском и евразийском, которые пройдут в 2020 году в Москве и Стамбуле, а так же приглашение на международный фестиваль «Центр Европы», который пройдет в мае в городе Полоцк.

— Как отозвался о вашем творчестве мэтр российской литературы Константин Кедров, с которым вы встретились в Москве?

— Константин Александрович — замечательный человек, интеллектуальный, талантливый, правдивый, искренний и душевный. Ранее, когда я еще не был с ним знаком, часто смотрел его лекции в Ютубе. Горжусь таким современником и очень ценю его. Несмотря на то, что его супруга на тот момент была в тяжелом состоянии, он нашел время, чтобы дважды встретиться со мной и побеседовать. Я ему подарил свою первую книгу, и он в ответ написал мне отзыв, назвав меня «Коркудом 21-го века». Так меня еще не называли.

— Является ли поэзия вашим единственным занятием на данный момент?

— Да, поэзия — это смысл моей жизни, мой воздух… Но также я продолжаю заниматься боксом, хотя моя спортивная карьера давно завершена. И если поэзия — мой кислород, то бойцовская энергия — пламя, которое не горит без этого кислорода.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Вот уже 10 лет, как работаю над романом в стихах. Сейчас занялся им усиленно, надеюсь, в этом году ее завершить и выпустить эту работу второй книгой. Для меня будет счастьем, если мой труд увидит свет в скором времени и дойдет до читателя, которому уже полюбились мои скромные стихотворные детища.