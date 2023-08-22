По данным правозащитной организации Human Right Watch, пограничники Саудовской Аравии с начала 2022 года убили сотни мигрантов из Эфиопии. В понедельник, 21 августа, правозащитники опубликовали доклад, основанный на опросах 38 свидетелей, спутниковых снимках, а также опубликованных в соцсетях видео и фотографий. Только на основании рассказов свидетелей установлено, по меньшей мере, 28 «инцидентов с применением огнестрельного оружия», в том числе минометных обстрелов, заявила HRW.

В числе прочего, сообщается, что пограничники спрашивали мигрантов, в какую часть тела им стрелять, а затем расстреливали их с близкого расстояния. 20-летняя девушка из эфиопского региона Оромия сообщила правозащитникам, что саудиты стреляли в группу мигрантов, которых только что освободили из-под стражи. Эксперт HRW Надя Хардман заявила, что силы безопасности Саудовской Аравии убивают «сотни мигрантов и просителей убежища в отдаленном приграничном районе вне поля зрения остального мира».

Как отмечается в докладе, большинство описываемых инцидентов произошли после вступления в апреле 2022 года соглашения о прекращении огня в Йемене. В Саудовской Аравии работают сотни тысяч эфиопов, которые приезжают в ближневосточное королевство, в том числе, через Йемен, уже многие годы охваченный гражданской войной. Одной из конфликтующих сторон в этой войне выступает Саудовская Аравия, которая в 2015 году создала военную коалицию для поддержки правительства Йемена. (DW)