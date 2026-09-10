Семь стран из группы ОПЕК+, включая Россию, договорились ранее увеличить добычу в августе, но обострение ближневосточного конфликта не позволило этого сделать. Среднесуточное производство у лидера картеля, Саудовской Аравии, резко сократилось – на 1,9 млн баррелей до 6,238 млн, согласно подготовленному организацией ежемесячному отчету на основании собственных данных Эр-Рияда, с которым ознакомился Bloomberg. Так мало нефти на саудовских месторождениях не добывалось с 1990 года.

, когда США и Иран вели полноценные военные действия. Летом на фоне ослабления противостояния некоторые страны Персидского залива возобновили вывоз нефти из него. Саудовская Аравия к тому времени перекинула более половины довоенных экспортных объемов по трубопроводу через всю страну нРезультат оказался даже ниже предыдущего минимума, зафиксированного в апрелеа побережье Красного моря.

Однако в августе, когда стало окончательно ясно, что за предварительной договоренностью о прекращении конфликта, заключенной США и Ираном в июне, не последует новых шагов, в Йемене активизировались поддерживаемые Тегераном хуситы. Они начали обстреливать танкеры, идущие в саудовский порт Янбу на Красном море. В результате обострения в регионе вместе с саудовской пострадала добыча и других стран ОПЕК.

Добыча в 11 странах картеля сократилась в августе на 640 000 баррелей в сутки по сравнению с июлем и составила 19,71 млн баррелей, подсчитал Reuters на основе опроса участников рынка, стран картеля, анализа данных LSEG, Kpler и других поставщиков информации. Это объясняется в том числе проблемами с саудовским экспортом и прекращением поставок из Ирана вследствие американской морской блокады. Сложности с вывозом сырья заставили страны ограничить добычу.

Сообщение Саудовской Аравии о падении производства соответствует собранным Bloomberg данным о движении судов, согласно которым экспорт из страны упал в августе на треть примерно до 3 млн баррелей в сутки. (themoscowtimes.com)