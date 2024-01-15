Цена газа в Европе на торгах в понедельник опустилась до минимальных с 24 августа 2023 года значений. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте опустилась до $338,1 за тыс. куб. м (-8,07%). По состоянию на 18:24 по бакинскому времени цена скорректировалась до $342,11 за тыс. куб. м.

Газовые котировки снижаются, несмотря на то, что на прошлой неделе Катар временно остановил поставки СПГ по Красному морю. Решение было принято после того, как США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли ряд ударов по объектам хуситов в Йемене. Катар является вторым по величине поставщиков СПГ в Европу.