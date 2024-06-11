По меньшей мере 49 мигрантов погибли, более 140 человек числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения у берегов Йемена.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Международная организация по миграции (МОМ) при ООН.

Согласно информации, судно вышло из сомалийского порта Босасо ночью 9 июня. На борту находились 115 граждан из Сомали и 145 — из Эфиопии. 10 июня судно с 260 мигрантами на борту перевернулось вблизи йеменской провинции Шабва. В ходе поисково-спасательных операций было обнаружено 49 тел погибших. Спасателям удалось спасти 71 человека, однако 140 мигрантов числятся пропавшими без вести.

В последние годы наблюдается рост числа мигрантов, покидающих страны Африканского Рога, в числе которых Эфиопия и Сомали. Отток населения объясняется рядом проблем в регионе, в частности экономической и политической нестабильностью, вооруженными конфликтами и сильной засухой. Аравийский полуостров, Южная Африка и Европа — основные миграционные направления. Данные МОМ за 2023 год показывают, что на миграционных маршрутах из Африканского Рога погиб или пропал без вести 701 человек. За весь прошлый год число погибших мигрантов по всему миру достигло 8 565 человек, что стало рекордным показателем за последние десять лет.