В целях обеспечения возвращения бывших жителей города Шуша и создания им достойных условий для жизни в рамках Государственной программы «Великое возвращение» с августа-сентября прошлого года начато строительство 23 жилых домов.

Как сообщает «АПА-Экономикс», об этом в ходе очередного заседания рабочей группы по вопросам энергоснабжения, действующей при Координационном штабе, который был создан для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях, сказал главный советник Специального представительства Президента Азербайджана в Шуше Кенан Гулиев.

Он отметил, что в указанных жилых домах будет 450 квартир.

По его словам, с конца 2023 года в Шушу планируется переселить 1500 человек.