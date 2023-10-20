В Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах до 2026 года планируется строительство трех городов, пяти поселков и 24 сел.

Как сообщает #, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления № 1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Новрас Джафаров, выступая на панельной дискуссии «Вклад служб восстановления, строительства и управления в процесс Большого возвращения»

По его словам, строительство проводится в рамках реализации I Государственной программы «Большого возвращения» на освобожденные от оккупации территории.

«В село Агалы Зангиланского района уже вернулась жизнь, туда было переселено 133 семьи (649 человек). Большинство сотрудников, работающих в органах местного управления, это жители села»,- сказал он.

Отметим, панельная дискуссия на тему «Вклад служб восстановления, строительства и управления в процесс Большого возвращения» организована в Баку в рамках Каспийской строительной недели.