Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «более или менее» восстановила полный контроль над пограничным забором с сектором Газа после нападения ХАМАС, пишет СNN со ссылкой на слова пресс-секретаря ЦАХАЛ Ричарда Хехта.

«Если говорить о юге, мы более или менее восстановили полный контроль над пограничным забором. Надеюсь, в ближайшие несколько часов это будет окончательно», — заявил Хехт на брифинге во вторник.

Израильская армия, по словам представителя ЦАХАЛ, уничтожила около 800 целей ХАМАС и убила «сотни» боевиков, ранила тысячи и захватила десятки. Израильские истребители за ночь поразили более 200 целей в Газе, пишет СNN со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. Среди них — мечети, где хранилось оружие ХАМАС и располагался оперативный командный центр ХАМАСа.

На территории Израиля были найдены 1500 тел боевиков ХАМАС, добавляет The Times of Israel. С вечера понедельника представители ХАМАС не проникали в Израиль, хотя это все еще возможно, заявили в ЦАХАЛ. (moscowtimes.ru)