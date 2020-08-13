Румменигге: «Месси можно остановить, только если лишить его удовольствия от игры»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге перед матчем с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов высоко отозвался о форварде «блауграны» Лионеле Месси.

«Я очень уважаю аргентинца. У него есть то, чем не обладает ни один другой игрок на планете. Он может решить исход игры в одиночку, без чьей-либо помощи.

За Месси в игре нужно следить невероятно внимательно. Его можно попытаться остановить только в том случае, если удастся лишить его удовольствия от игры. Если это получится, то появится шанс», – сказал Румменигге.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится завтра, 14 августа. (sports.ru)