«Мы начанали игру под названием «Шуша». После того, как наша команда прошла первый тур, нам сказали, что мы не можем играть под названием «Шуша» во втором туре, потому что это название раздражает».

Об этом АПА сообщил руководитель Клуба веселых и находчивых (КВН) «Шуша», сценарист и продюсер Мушфиг Аббасов.

Он сказал, что если бы клуб не сменил название, то его могли отстранить от игры: «Я понял, что нас исключат и не скажут, что сделали это из-за названия. Они просто исключат нас из игры под предлогом того, что мы слабая команда.

Мы сменили название на «Бута», чтобы пройти в следующий тур и предстать перед Александром Масляковым (президент Международного союза КВН). Представ перед ним, мы поставили условие, что отныне будем играть только под названием «Шуша». Если бы мы этого не сделали, мы бы не смогли встретиться с Масляковым.

Маслякову понравилась наша игра, и я рассказал ему о названии при встрече. Я отметил, что если мы не будем выступать под названием «Шуша», то не продолжим игру.

Когда Масляков спросил меня, почему я потом сменил название, я ответил, что его заместитель Рубен Джагинян (вице-президент Международного союза КВН, этнический армянин) сказал нам, что мы должны изменить название «Шуша». Я не мог уехать отсюда из-за того, что этого хотел Рубен. После этого разговора они провели совещание и сказали нам, что мы можем продолжить игру под названием «Шуша». Мы будем выступать под названием «Шуша» в 1/8 финала в марте в Санкт-Петербурге».

Следует отметить, что переименование азербайджанской команды «Шуша» в «Бута» на 33-м Международном фестивале команд КВН («КиВиН-2022») в российском городе Сочи было неоднозначно воспринято в Азербайджане.