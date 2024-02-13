19 и 20 февраля на сцене Оперной студии бакинцам будет представлен спектакль «Подыскиваю жену, недорого!» с участием известных российских артистов театра и кино, а также звезд КВН и проекта Comedy Woman: Екатерины Скулкиной, Марии Кравченко, Ивана Зайцева и Романа Юнусов.

Сделать правильный выбор в браке — это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты.

Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено…

Спектакль идет 2 часа с антрактом.